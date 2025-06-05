Focus: Германия подняла истребители по тревоге из-за Ил-20 близ учений НАТО

Согласно сообщению издания Focus, в четверг два истребителя ВВС Германии были экстренно подняты в воздух для сопровождения российского самолёта Ил-20, замеченного в международном воздушном пространстве над Балтийским морем рядом с районом, где проходили манёвры НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии