Focus: Германия подняла истребители по тревоге из-за Ил-20 близ учений НАТО

Согласно сообщению издания Focus, в четверг два истребителя ВВС Германии были экстренно подняты в воздух для сопровождения российского самолёта Ил-20, замеченного в международном воздушном пространстве над Балтийским морем рядом с районом, где проходили манёвры НАТО.