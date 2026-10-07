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Тюкавин раскритиковал поле на стадионе в Казани: «Почти нет травы, одна земля»

Тюкавин раскритиковал поле на стадионе в Казани: «Почти нет травы, одна земля»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин раскритиковал качество поля на «Ак Барс Арене» в Казани.Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин раскритиковал качество поля на «Ак Барс Арене» в Казани.

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