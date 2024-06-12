Учёные: климат на юге России стабилизируется в ближайшие 10-15 лет

В Краснодаре повышение температуры наблюдалось с 1881 года. На пике показатель достигал 14,2°C.Тенденция к росту средней температуры, прослеживающаяся на Юге России на протяжении последнего века, практически сошла на нет.
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