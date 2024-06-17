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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Бирюков о блате в российском хоккее: «Пришел к выводу, что от этого полностью не уйти, к сожалению. Можно только минимизировать»

С весны бывший вратарь сборной России занимает должность спортивного директора «Динамо» (Санкт-Петербург), выступающего в ВХЛ.

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