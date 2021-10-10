Мировое обозрение

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«Польский прецедент» приведёт к эффекту домино и распаду ЕС — эксперты

«Польский прецедент» приведёт к эффекту домино и распаду ЕС — эксперты

Брюссель второй день пребывает в шоке от решения Конституционного суда Польши, признавшего верховенство польской конституции над международным правом, включая договоры ЕС.

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