Олег Смолин, КПРФ: Высшее образование девальвировалось, не только в частных, но и в государственных вузах Светлана Гомзикова Фото: Jürgen Schulzki / imagebroker.
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