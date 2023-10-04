13 украинских диверсантов ликвидированы при попытке высадиться на побережье Крыма

К борьбе с диверсионно-разведывательной группой противника были задействованы самолёты ВКС России.Накануне ночью, в северо-западной части акватории Чёрного моря действиями самолётов ВКС России была пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии