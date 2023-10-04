13 украинских диверсантов ликвидированы при попытке высадиться на побережье Крыма

К борьбе с диверсионно-разведывательной группой противника были задействованы самолёты ВКС России.Накануне ночью, в северо-западной части акватории Чёрного моря действиями самолётов ВКС России была пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы противника.