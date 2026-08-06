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Frank Media

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Национализация обеспечила 40% рынка M&A в I полугодии 2026 года

Доля сделок по национализации частных активов составила внушительные 42,2% от стоимости всех M&A-транзакций за первое полугодие 2026 года, говорится в отчете агентства AK&M (есть в распоряжении Frank Media).

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