"Известия": под запрет может попасть аннулирование обратных авиабилетов

Депутат Государственной Думы Сергей Леонов и председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП), заместитель председателя общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов направили письма в ведомство с предложением запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты пассажиров.
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