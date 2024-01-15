Отличный способ приготовления скумбрии - всего за 10 минут без обжаривания и запекания

Получается скумбрия варёная. Но верю, что это вкусно. Потому что часто варю скумбрию, как уху.

TM

Tatyana Maranjyan

А я люблю рыбу не варить, а скорее тушить, в малом количестве воды, куда добавляю чуть масла, а также специи. И да, лимонным соком полить - это обязательно. Вообще рыбу лучше варить, чем жарить, но это уже дело вкуса. Думаю, что вы правы, должно получиться вкусно и по этому рецепту, лук придаст новую нотку вкуса