Это мой любимый способ приготовления скумбрии, он очень простой и быстрый. Не надо масла и муки, понадобится только репчатый лук и любимые специи.
Отличный способ приготовления скумбрии - всего за 10 минут без обжаривания и запекания
Комментарии
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Lora Некрасова
Получается скумбрия варёная. Но верю, что это вкусно. Потому что часто варю скумбрию, как уху.
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14 час.
TM
Tatyana Maranjyan
А я люблю рыбу не варить, а скорее тушить, в малом количестве воды, куда добавляю чуть масла, а также специи. И да, лимонным соком полить - это обязательно. Вообще рыбу лучше варить, чем жарить, но это уже дело вкуса. Думаю, что вы правы, должно получиться вкусно и по этому рецепту, лук придаст новую нотку вкуса
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11 час.
Надежда Гончарова
Абсолютно с Вами согласна! Моя бабушка, светлой памяти, готовила кету под маринадом изумительно вкусно! И, только выйдя замуж, я поинтересовалась рецептом, оказалось, бабуля отваривала рыбку, а не жарила, как чувствовалось!
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5 час.
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