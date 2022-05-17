17.05.22==Российские активы Renault переходят в госсобственность  

АВТО АВТОВАЗ МИНПРОМТОРГ RENAULT АВТОМОБИЛИ АКЦИИ Минпромторг сообщил 16 мая о переходе российских активов французской автомобилестроительной корпорации Renault в госсобственность, обслуживание автомобилей в РФ теперь будет осуществлять «АвтоВАЗ».