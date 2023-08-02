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    ЛЯГУШАТНИКАМ  прилетел  БУМЕРАНГ  за Окраину ......!!!Франция получила ...

Франция получила удар в очень чувствительное место

Франция получила удар в очень чувствительное место

Голод устроил бунт До народных волнений, которые начались 26 июля 2023 года и завершились свержением президента Мохамеда Базума, Нигер был подконтролен Франции, чьей колонией страна официально являлась до 1960 года.

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Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
Очень странные эти объяснялки... Напоминают Двуликих Анусов! Выходит из-за французских ракет большой дальности их лишили урановых рудников в Нигерии, но в то же время Росатом готов им продавать российский обагощенный уран!!! А за какое оружие для Украины мы кормим ураном янки??? Ах да, видимо Кассетные боеприпасы!!!  А за какие такие танки и ракеты мы поставляем в Европу СПГ??? Перечислить???  Загнать бы этих Лицемеров барыг и их детей в окопы, без бронежилетов и касок.
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10 час.
Гарий Щерба
ЛЯГУШАТНИКАМ  прилетел  БУМЕРАНГ  за Окраину ......!!!
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4 час.

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