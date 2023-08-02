Франция получила удар в очень чувствительное место

ЭЩ

Эдуард Щетинин

Очень странные эти объяснялки... Напоминают Двуликих Анусов! Выходит из-за французских ракет большой дальности их лишили урановых рудников в Нигерии, но в то же время Росатом готов им продавать российский обагощенный уран!!! А за какое оружие для Украины мы кормим ураном янки??? Ах да, видимо Кассетные боеприпасы!!! А за какие такие танки и ракеты мы поставляем в Европу СПГ??? Перечислить??? Загнать бы этих Лицемеров барыг и их детей в окопы, без бронежилетов и касок.