Голод устроил бунт До народных волнений, которые начались 26 июля 2023 года и завершились свержением президента Мохамеда Базума, Нигер был подконтролен Франции, чьей колонией страна официально являлась до 1960 года.
Франция получила удар в очень чувствительное место
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЭЩ
Эдуард Щетинин
Очень странные эти объяснялки... Напоминают Двуликих Анусов! Выходит из-за французских ракет большой дальности их лишили урановых рудников в Нигерии, но в то же время Росатом готов им продавать российский обагощенный уран!!! А за какое оружие для Украины мы кормим ураном янки??? Ах да, видимо Кассетные боеприпасы!!! А за какие такие танки и ракеты мы поставляем в Европу СПГ??? Перечислить??? Загнать бы этих Лицемеров барыг и их детей в окопы, без бронежилетов и касок.
Ответить
10 час.
Гарий Щерба
ЛЯГУШАТНИКАМ прилетел БУМЕРАНГ за Окраину ......!!!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии