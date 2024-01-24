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Парламентская газета

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Владимир Бурматов: Трагедия с котом Твиксом не должна повториться

Владимир Бурматов: Трагедия с котом Твиксом не должна повториться

Нужно передавать потерявшихся в транспорте животных в приюты, чтобы там пытались найти их хозяев или пристраивали в добрые руки, а также относиться к питомцам, с которыми путешествуют россияне, как к пассажирам, а не как к «багажу» или «мусору».

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