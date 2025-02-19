Насколько реалистичен трехступенчатый план прекращения конфликта на Украине?

После встречи, проведенной представителями российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии, в западную прессу просочилась информация о некоем трехэтапном плане завершения СВО на Украине, на первый взгляд, весьма правдоподобного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии