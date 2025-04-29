Мы спокойно спим и развлекаемся. Смотрим фильмы, весело живем. А бойцы за нашу жизнь сражаются, Для того, чтоб целым был наш дом! Там, сквозь опаленные ресницы, Видят смерть безусые бойцы.
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Мы спокойно спим и развлекаемся. Смотрим фильмы, весело живем. А бойцы за нашу жизнь сражаются, Для того, чтоб целым был наш дом! Там, сквозь опаленные ресницы, Видят смерть безусые бойцы.