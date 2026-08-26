Лоран Мекис опроверг слухи о зарплате Макса Ферстаппена Red Bull RacingНакануне домашнего для Макса Ферстаппена Гран При Нидерландов команда Red Bull Racing объявила о продлении контракта с гонщиком до конца 2030 года.
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