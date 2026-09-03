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Аргументы и Факты

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Лавров рассказал, как Байден однажды восхитился единством России

Лавров рассказал, как Байден однажды восхитился единством России

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как ныне бывший президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в 2021 году восхитился Россией.

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