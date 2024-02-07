«Хаббл» получил изображение неправильной галактики ESO 245-5

Неправильная галактика ESO 245-5 / © ESA / Hubble & NASA, M. Messa Неправильная галактика ESO 245-5 — относительно близкий сосед Млечного Пути: она расположена на расстоянии 15 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Феникса.