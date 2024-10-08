92-летнему отцу Филиппа Киркорова запретили водить авто

У Бедроса имеются проблемы со здоровьем Филипп Киркоров с отцом Бедросом globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda В последнее время имя болгарского и советского исполнителя Бедроса Киркорова все чаще и чаще появляется в Сети.
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