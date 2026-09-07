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Татар-информ

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Фестиваль семей участников спецоперации в Казани объединил более 400 гостей

Фестиваль семей участников спецоперации в Казани объединил более 400 гостей

В казанском культурном центре «Чулпан» состоялся первый фестиваль семей участников специальной военной операции «Сила единства: благодарность и поддержка», который объединил более 400 гостей.

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