Путин принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС. Об этом сообщили на сайте Кремля.
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