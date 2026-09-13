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Царьград

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Россияне в Казахстане досрочно голосуют на выборах в Госдуму

Россияне в Казахстане досрочно голосуют на выборах в Госдуму

Российские граждане, находящиеся на территории Казахстана, в пятницу принимают участие в досрочном голосовании на выборах в Государственную Думу РФ.

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