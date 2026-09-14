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Мировое обозрение

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Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского"

Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского"

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обратилась к американской аудитории с жалобой на санкции, введённые против неё украинским президентом.

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