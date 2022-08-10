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Озобич о Дзюбе: «Он похож на Ибрагимовича – большой, не быстрый, но техничный. Хороший парень, было одно веселое видео с ним...»

Экс-игрок «Спартака» Филип Озобич поделился воспоминаниями о молодом Артеме Дзюбе. – В «Спартаке» ты играл с Дзюбой.

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