11 актеров Marvel, которые испытывали дискомфорт в своих костюмах супергероев

Никто никогда не говорил, что превратиться в Тора или Железного Человека будет легкой работой. Актеры, играющие персонажей Marvel, должны принести бесчисленные жертвы во всем, что связано с их костюмами супергероев, от более 5 часов макияжа до бритья головы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии