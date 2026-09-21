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РБК СТИЛЬ

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Как кинопарк «Москино» стал новым местом притяжения столицы

Как кинопарк «Москино» стал новым местом притяжения столицы

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» От пустыря до главной натурной киноплощадки страны История кинопарка началась в 2019 году после встречи мэра Москвы с кинематографистами.

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