Депутат Гаврилов рассказал, как можно увеличить пенсию

Чтобы добиться более высокой пенсии, можно контролировать правильность учета трудового стажа, выбрать выгодный пенсионный фонд, использовать срочные пенсионные выплаты, а также перевести маткапитал в накопительную пенсию.
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