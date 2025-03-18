Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Корнаковский
    Начало Парижской коммуны 18 марта 1971 г. уже не является  мировым событием, потрясшим Европу 19 века? А клуб путешес...День 18 марта в и...
  • Eduard
    Европа всё воевать хочет?В Финляндии призв...
  • Eduard
    Наверное финики о Карелии мечтают! А мы о Финляндии как части Ррсмийской империи!В Финляндии призв...

Депутат Гаврилов рассказал, как можно увеличить пенсию

Депутат Гаврилов рассказал, как можно увеличить пенсию

Чтобы добиться более высокой пенсии, можно контролировать правильность учета трудового стажа, выбрать выгодный пенсионный фонд, использовать срочные пенсионные выплаты, а также перевести маткапитал в накопительную пенсию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх