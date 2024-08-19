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Банк оштрафовали за выбивание долгов с матери умершего должника

Банк оштрафовали за выбивание долгов с матери умершего должника

Крупный штраф предстоит выплатить банку, сотрудник которого нарушил закон. В Новосибирске сотрудник крупного банка подвел свою организацию под крупный штраф – он нарушил федеральный закон, пытаясь выбить долги умершего человека с его матери.

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