Чистая прибыль «ТКС Холдинга» выросла во II квартале более чем на 5% к первому

Чистая прибыль «ТКС Холдинга» (в него входит банк «Тинькофф», брокер «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф страхование», оператор сотовой связи «Тинькофф мобайл» и другие компании) по МСФО во втором квартале составила 23,5 млрд рублей, следует из сообщения компании.