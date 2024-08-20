Чистая прибыль «ТКС Холдинга» выросла во II квартале более чем на 5% к первому

Чистая прибыль «ТКС Холдинга» (в него входит банк «Тинькофф», брокер «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф страхование», оператор сотовой связи «Тинькофф мобайл» и другие компании) по МСФО во втором квартале составила 23,5 млрд рублей, следует из сообщения компании.
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