Читатели китайского сайта gentie.ifeng.com прокомментировали последствия распространения видео украинских властей, в котором, как утверждается, показаны плененные военнослужащие Северной Кореи, захваченные в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии