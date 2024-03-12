Миф развеян: Считавшиеся пришедшими из космоса звуковые волны имели земное происхождение

Новые исследования, проведенные учеными из Университета Джонса Хопкинса, опровергли предположения о том, что звуковые волны, зарегистрированные в 2014 году в Папуа-Новой Гвинее, были связаны с межзвездным сигналом от инопланетян.
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