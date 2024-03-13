Мясо по-французски ленивым способом. Укладываем в форму на всех и накрываем салатом

Часто мясо, приготовленное в духовке, становится слишком сухим из-за потери сока. Но существует простое решение этой проблемы: мы обнаружили новый рецепт, вдохновленный немецкой кухней, который предлагает закрыть мясо салатом перед тем, как запекать его в духовке.
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