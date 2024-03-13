Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Владимир
    кг хороших стейков пустить на этот рецепт? курицу. не надо будет запекать 40 минутМясо по-французск...
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Мясо по-французски ленивым способом. Укладываем в форму на всех и накрываем салатом

Мясо по-французски ленивым способом. Укладываем в форму на всех и накрываем салатом

Часто мясо, приготовленное в духовке, становится слишком сухим из-за потери сока. Но существует простое решение этой проблемы: мы обнаружили новый рецепт, вдохновленный немецкой кухней, который предлагает закрыть мясо салатом перед тем, как запекать его в духовке.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Вареные в крутую яйца еще и запекать 40 мин? Проще уж сразу набойки натереть и запекать, вкус будет тот же...
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23 час.
Владимир
кг хороших стейков пустить на этот рецепт? курицу. не надо будет запекать 40 минут
Ответить
17 час.

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