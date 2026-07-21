Страна и люди
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Страна и люди

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Прикрывающий «Буки» боец признался, что в дождь нести службу легче

Прикрывающий «Буки» боец признался, что в дождь нести службу легче

Корреспондент Zvezdanews Артем Желтиков работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с военнослужащими 297-й гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр».

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