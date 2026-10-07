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После паузы красно-белым будет непросто в Самаре. Прогноз на «Крылья Советов» — «Спартак»

После паузы красно-белым будет непросто в Самаре. Прогноз на «Крылья Советов» — «Спартак»

Ждем результативную игру.В 10-м туре РПЛ «Крылья Советов» примут дома «Спартак». Самарцы перед долгой международной паузой сыграли вничью с «Локомотивом», а красно-белые выиграли две предыдущих игры всухую.

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