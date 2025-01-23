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Царьград

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Горевский комбинат: Иск на 200 млн рублей за загрязнение Ангары

Горевский комбинат: Иск на 200 млн рублей за загрязнение Ангары

Арбитражный суд Красноярского края рассматривает иск о взыскании 193 млн рублей с Горевского горно-обогатительного комбината.

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