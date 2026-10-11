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Христофору: Каллас не смогла скрыть жуткую зависть после сделки Путина и Трампа

Христофору: Каллас не смогла скрыть жуткую зависть после сделки Путина и Трампа

Жалобы главы евродипломатии Каи Каллас на сделку президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизельному топливу демонстрируют ее зависть и недовольство.

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