Украинский конфликт довел химпромышленность Германии до глубокого кризиса

Химическая промышленность Германии — третья по величине промышленная отрасль страны — находится в «драматическом положении», заявили ее представители канцлеру ФРГ Олафу Шольцу на состоявшейся 27 сентября встрече.
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