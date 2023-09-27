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Украинский конфликт довел химпромышленность Германии до глубокого кризиса

Украинский конфликт довел химпромышленность Германии до глубокого кризиса

Химическая промышленность Германии — третья по величине промышленная отрасль страны — находится в «драматическом положении», заявили ее представители канцлеру ФРГ Олафу Шольцу на состоявшейся 27 сентября встрече.

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