Елена Воробей бросила молодого жениха Сергея перед свадьбой и улетела в “свадебное путшествие” на Канары одна

Елена Воробей. Фото Инстаграм Лидия Губина54-летняя актриса и шоувумен Елена Воробей заявила, что четвертой свадьбы, о которой столь много писали в СМИ и говорили в Сети, не будет.
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