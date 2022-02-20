TVcenter.ru

302 подписчика

Елена Воробей бросила молодого жениха Сергея перед свадьбой и улетела в “свадебное путшествие” на Канары одна

Елена Воробей бросила молодого жениха Сергея перед свадьбой и улетела в “свадебное путшествие” на Канары одна

Елена Воробей. Фото Инстаграм Лидия Губина54-летняя актриса и шоувумен Елена Воробей заявила, что четвертой свадьбы, о которой столь много писали в СМИ и говорили в Сети, не будет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх