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ФедералПресс

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Банки бьют тревогу из‑за лавины обращений от приставов

Банки бьют тревогу из‑за лавины обращений от приставов

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Банки в России фиксируют аномальный всплеск запросов от Федеральной службы судебных приставов (ФССП0 о счетах должников – в ряде случаев объем обращений вырос в десятки раз.

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