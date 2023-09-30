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Дагестанским учителям предложили отказаться от WhatsApp в пользу аналогов из РФ

Дагестанским учителям предложили отказаться от WhatsApp в пользу аналогов из РФ

В Дагестане от школьных педагогов потребовали отказаться от использования в работе иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp (принадлежит запрещённой в России организации Meta), и перейти на отечественные аналоги.

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