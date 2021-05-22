В ДР Конго началось извержение вулкана

В Демократической республике Конго произошло извержение вулкана Ньирагонго. Извержение просматривается из руандийского города Рубаву, который находится недалеко от границы с ДР Конго, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение вулканолога Дарио Тедеско.