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В ДР Конго началось извержение вулкана

В ДР Конго началось извержение вулкана

В Демократической республике Конго произошло извержение вулкана Ньирагонго. Извержение просматривается из руандийского города Рубаву, который находится недалеко от границы с ДР Конго, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение вулканолога Дарио Тедеско.

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