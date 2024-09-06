Галактика в форме вопросительного знака: Телескоп James Webb нашел подсказку, как появился Млечный Путь  

7 млрд лет назад скорость звездообразования во Вселенной начала замедляться. Как мог выглядеть наш Млечный Путь в то время? Благодаря космическому телескопу James Webb (JWST) астрономы нашли подсказку в виде гигантского вопросительного знака.
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