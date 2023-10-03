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Колосков не считает извинения вице-президента УЕФА победой бойкотирующих стран

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал принесенные извинения первого вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и главы Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Карл-Эрика Нильссона за предложение допустить юношеские сборные России к турнирам.

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