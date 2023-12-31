Москва, — ИА Регнум. Телефонные мошенники часто используют фразы, по которым можно распознать таких аферистов, чтобы дальше не продолжать разговор с ними, сообщил Банк России в своём Telegram-канале.
Центробанк перечислил ряд фраз, которые помогут выявить телефонных мошенников
Комментарии
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ВС
Вениамин Солнцев
Очень жаль, что Россия стала страной, где воры и мошенники чувствуют себя хозяевами. А органы правопорядка бессильны перед ними!!! Дожили, товарищи, до светлых дней:(
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7 час.
Малик Гумеров
Центробанк ЭТО ВРАГ НАРОДА .... соответственно и страны ! По совместительсту = это главный диверсионный центр врага , и управление по сбору дани с России и россиян !!!
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3 час.
МГ
Малик Гумеров
"воры и мошенники чувствуют себя хозяевами." - ТАК ВЕДЬ ОНИ ЗАХВАТИЛИ ВЛАСТЬ в 90-е !!! И распоряжаются как хозяева страны ! Закон истории - ПОБЕДИТЕЛЬ НАСАЖДАЕТ СВОИ ПРАВИЛА ЖИЗНИ ! Народ СССР - России победили и насадили антинародные правила и законы ! Все в рамках законов истории ! НО НЕ В РАМКАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ! ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ТАКИЕ ПРОЦЕССЫ ЗАДАВЛИВАЮТ ! "А органы правопорядка бессильны" - Нет , они не бессильны ! Они сформированы под цели и задачи победителя - воров и мошенников ! И обязаны стоять на страже интересов буржуазии - разжиревших ломехузов , и охранять их от народа ! И ТАКИЕ ПРАВИЛА ЗАКРЕПЛЕНЫ ЗАКОНАМИ РФ !!! (кто девочку ужинает - тот с ней и танцует = закон истории = ЗАХВАТЧИК ВЛАСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ !). А Капитализм это самое паршивое из придуманных людьми формаций - мироустройства ! АНТИЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ и АНТИЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ! Чем более индивид дегенерат скотина = тем более он успешен в рамках капитализма ! Капитализм это тропа в небытие !
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3 час.
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