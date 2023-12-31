Центробанк перечислил ряд фраз, которые помогут выявить телефонных мошенников

МГ

Малик Гумеров

"воры и мошенники чувствуют себя хозяевами." - ТАК ВЕДЬ ОНИ ЗАХВАТИЛИ ВЛАСТЬ в 90-е !!! И распоряжаются как хозяева страны ! Закон истории - ПОБЕДИТЕЛЬ НАСАЖДАЕТ СВОИ ПРАВИЛА ЖИЗНИ ! Народ СССР - России победили и насадили антинародные правила и законы ! Все в рамках законов истории ! НО НЕ В РАМКАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ! ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ТАКИЕ ПРОЦЕССЫ ЗАДАВЛИВАЮТ ! "А органы правопорядка бессильны" - Нет , они не бессильны ! Они сформированы под цели и задачи победителя - воров и мошенников ! И обязаны стоять на страже интересов буржуазии - разжиревших ломехузов , и охранять их от народа ! И ТАКИЕ ПРАВИЛА ЗАКРЕПЛЕНЫ ЗАКОНАМИ РФ !!! (кто девочку ужинает - тот с ней и танцует = закон истории = ЗАХВАТЧИК ВЛАСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ !). А Капитализм это самое паршивое из придуманных людьми формаций - мироустройства ! АНТИЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ и АНТИЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ! Чем более индивид дегенерат скотина = тем более он успешен в рамках капитализма ! Капитализм это тропа в небытие !