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Центробанк перечислил ряд фраз, которые помогут выявить телефонных мошенников

Центробанк перечислил ряд фраз, которые помогут выявить телефонных мошенников

Москва, — ИА Регнум. Телефонные мошенники часто используют фразы, по которым можно распознать таких аферистов, чтобы дальше не продолжать разговор с ними, сообщил Банк России в своём Telegram-канале.

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Комментарии
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ВС
Вениамин Солнцев
Очень жаль, что Россия стала страной, где воры и мошенники чувствуют себя хозяевами. А органы правопорядка бессильны перед ними!!! Дожили, товарищи, до светлых дней:(
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7 час.
Малик Гумеров
Центробанк ЭТО ВРАГ НАРОДА   .... соответственно и страны !         По совместительсту = это главный диверсионный центр врага , и  управление по сбору дани с России и россиян !!!
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3 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;воры и мошенники чувствуют себя хозяевами.&quot; - ТАК ВЕДЬ  ОНИ ЗАХВАТИЛИ ВЛАСТЬ в 90-е !!!    И распоряжаются как хозяева страны !      Закон истории - ПОБЕДИТЕЛЬ НАСАЖДАЕТ СВОИ ПРАВИЛА ЖИЗНИ !      Народ  СССР - России победили и насадили антинародные правила и  законы !  Все  в рамках  законов истории !  НО   НЕ В РАМКАХ  ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ !     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ  ТАКИЕ ПРОЦЕССЫ  ЗАДАВЛИВАЮТ !                                     &quot;А органы правопорядка бессильны&quot; - Нет , они не бессильны !     Они сформированы под цели и задачи  победителя - воров и мошенников !  И обязаны стоять на страже интересов  буржуазии - разжиревших ломехузов  , и охранять их от народа  !   И ТАКИЕ ПРАВИЛА ЗАКРЕПЛЕНЫ ЗАКОНАМИ РФ !!! (кто девочку ужинает - тот с ней и танцует = закон истории = ЗАХВАТЧИК ВЛАСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ !).                                                  А  Капитализм   это  самое паршивое  из придуманных людьми формаций - мироустройства !                                                                  АНТИЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ  и АНТИЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ !                    Чем более индивид  дегенерат скотина = тем более он успешен в рамках капитализма !       Капитализм это тропа в небытие !
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3 час.

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