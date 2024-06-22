«Ъ»: вербовкой обвиняемых по уголовным делам на СВО занялись МВД и ФСБ

Газета “Коммерсантъ” раскрыла информацию, что подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в российских СИЗО, начали предлагать службу в зоне специальной военной операции в обмен на прекращение уголовного преследования, амнистию и снятие судимостей.
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