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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эй Джей Эпенеса: «Рад, что я игрок «Филадельфии», а не «Кливленда»

Усиливший «Филадельфия Иглс» в это межсезонье защитник Эй Джей Эпенеса признался, что рад оказаться в новой команде после сорвавшегося перехода в «Кливленд Браунс».

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