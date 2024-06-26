Британские СМИ заговорили о подготовке к трауру в королевской семье

После того, как Кейт Миддлтон, будущая королева Великобритании, появилась на параде в честь Карла III, офис Кенсингтонского дворца надеялся, что публика успокоится и позволит ей продолжить лечение в уединении.
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