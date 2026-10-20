Пять российских актрис старше 45 — и ни одна не пытается спрятаться за гладкой неподвижной маской. Речь не о том, кто лучше выглядит для своих лет, а о лицах, которые с возрастом становятся только выразительнее: мимика, взгляд, характер.
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