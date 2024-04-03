В Госдуме призвали развивать кулинарный патриотизм

А также необходимо проверять вагончики с шаурмой на гигиену Член Комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в разговоре с «Телеканалом 360» подчеркнул необходимость развития кулинарного патриотизма.
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