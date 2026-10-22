Что может быть лучше перед сном, чем оказаться на спине у облака, помочь улитке построить ракету или отправиться на поиски самого важного сокровища? В этих шести историях есть волшебство, смешные приключения и маленькие герои, которые не боятся задавать вопросы и помогать другим.